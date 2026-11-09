Valentino Rossi e il primo incontro con Sinner… in hotel: “È a Milano per risolvere il problema al ginocchio”

(Adnkronos) – Tra numeri uno ci si capisce al volo. E il feeling, spesso e volentieri, è pure immediato. Valentino Rossi, per esempio, ha incontrato per la prima volta Jannik Sinner e le aspettative sono state rispettate, con ottime impressioni. Il nove volte campione del mondo, leggenda della MotoGp, ne ha parlato in un’intervista alla trasmissione ‘Deejay chiama Italia’ con Linus e Nicola Savino. “Carlo, il mio preparatore, mi ha detto: ‘Ho visto il preparatore di Sinner, probabilmente è qui anche lui’. Eravamo nello stesso hotel, ieri sera ci siamo conosciuti. Ci sentivamo per messaggio, ma era la prima volta che ci vedevamo”. Incontri da campioni a Milano.

Rossi ha aggiunto: “Jannik è bello, è in forma ed è un ragazzone alto, più alto di me. Era sorridente, mi ha fatto una bella impressione e gli piacciono molto i motorsport”. Il campione azzurro ha anche dato qualche informazione sull’infortunio al ginocchio che tormenta l’attuale numero 2 del ranking Atp dall’estate: “Il ginocchio? È qui per cercare di risolvere, gli dà un po’ di fastidio”.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026