Attualità

Valentino, Ferragni: “Sue creazioni hanno fatto sognare me e intere generazioni”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Le creazioni di Valentino Garavani hanno fatto sognare generazioni di donne, me compresa”. Così all’Adnkronos l’imprenditrice Chiara Ferragni ricorda il grande stilista Valentino, morto oggi all’età di 93 anni.  “È stato uno dei più grandi maestri della moda italiana e mondiale”, prosegue Ferragni. Con la sua visione “ha definito un’idea di eleganza senza tempo, rendendo l’Italia un punto di riferimento assoluto nel lusso. La sua eredità creativa continuerà a ispirare i giovani designer del futuro”, conclude. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Cina, culle mai così vuote: la popolazione cala per il quarto anno consecutivo

5 minuti fa

Serie A, oggi Lazio-Como – La partita in diretta

1 ora fa

Coppa d’Africa, la surreale ‘lotta’ per l’asciugamano tra il portiere del Senegal e i raccattapalle del Marocco

2 ore fa

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono. M5S giù

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio