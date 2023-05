Valditara va in ospedale dalla prof aggredita: ‘Le porto la solidarietà del governo’

(Adnkronos) – Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si è recato all'ospedale di Legnano per rendere visita alla professoressa aggredita con un coltello da uno studente di 16 anni, questa mattina ad Abbiategrasso, alle porte di Milano. Il ministro ha appreso dell'accaduto mentre era al Mind per partecipare al 'Pact for Innovation Summit'. Ha quindi cambiato la sua agenda, chiedendo di poter far visita alla docente ferita e, non appena terminato il suo intervento, ha raggiunto il nosocomio di Legnano. Dopo aver sentito il dirigente scolastico provinciale e il direttore dell'ospedale, si è recato al pronto soccorso dove si è informato delle condizioni della professoressa. Quindi l'ha incontrata porgendole gratitudine e solidarietà: "Ho voluto esprimere la solidarietà e la vicinanza mia, personale e dell'intero governo alla professoressa aggredita -ha spiegato poi in un video pubblicato su Facebook-; una professoressa che ha fatto in modo esemplare il suo dovere seguendo un ragazzo che aveva già mostrato in passato alcune problematicità". Il ministro ha poi incontrato il marito e la sorella della donna e con loro si è intrattenuto per parlare della vicenda. Infine ha fatto sapere che resterà in contatto con l'ospedale per seguire l'evoluzione della situazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Maggio 2023