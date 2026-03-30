Valbondione, morto un 25enne: è precipitato per oltre cento metri in un canalone

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Un ragazzo di 25 anni è morto dopo essere caduto, precipitando per oltre un centinaio di metri, sulle montagne della Bergamasca. È accaduto a Valbondione, nella tarda mattinata di ieri. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta una equipe medica con l’elisoccorso partito da Bergamo, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Una squadra del soccorso alpino della stazione di Valbondione, insieme ai colleghi di Clusone, hanno prestato assistenza in piazzola a Valbondione, mentre altri tecnici sono saliti in quota e hanno accompagnato a valle una persona che era insieme al ragazzo, rimasta illesa.

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Pubblicato il 30 Marzo 2026