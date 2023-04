Valanga sull’Himalaya, travolto gruppo di turisti: almeno 7 morti – Video

(Adnkronos) – Almeno sette persone, tra cui un bambino, sono morte e molte altre risultano disperse in seguito a una valanga di neve sul passo Nathu La, nel settore indiano dell'Himalaya. L'esercito indiano ha dichiarato in un comunicato che le autorità sono riuscite a salvare 23 persone. Si stima che al momento della valanga si trovassero nella zona fino a 150 turisti.

Scary video of Avalanche near Tsomgo / Changu #Sikkim #SikkimAvalanche pic.twitter.com/PhjQVtB0yO— Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 4, 2023

Le autorità militari hanno stimato in cinque o sei il numero di veicoli che potrebbero essere stati sepolti dalla neve e prevedono che potrebbero mancare all'appello fino a 30 persone. Il passo del Nathu La, situato nello stato indiano del Sikkim al confine con la Cina, si trova a più di 4.300 metri sul livello del mare ed è anche un'importante destinazione turistica. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Aprile 2023