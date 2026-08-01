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Valanga sul Broad Peak, morti l’alpinista Nirmal Purja e i 9 compagni della spedizione

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(Adnkronos) – Il Premier del Nepal Balendra Shah ha confermato la morte "tragica" dell'alpinista britannico nepalese noto in tutto il mondo Nirmal Purja e dei suoi nove compagni di scalata, in seguito a una valanga giovedì sul Broad Peak (8.047 metri), nel nord del Pakistan. I soccorritori hanno recuperato i resti dei tre alpinisti (di una donna americana, una donna omanita e un nepalese). Purja, che aveva prestato servizio con i gurkha britannici prima di entrare nello Special Boat Squadron dei Royal Marines, aveva raggiunto numerosi record come guida alpina e alpinista. Dati dai device di tracciamento degli alpinisti indicano che sono caduti per centinaia di metri lungo la montagna. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Agosto 2026

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