Valanga in Trentino, travolti quattro scialpinisti sopra il lago di Paneveggio

(Adnkronos) – Vasta operazione di soccorso in Trentino per una valanga che ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte. L’incidente è avvenuto nella zona di Forte Buso, sopra il lago di Paneveggio. Secondo le prime informazioni, sarebbero quattro le persone coinvolte. Le ricerche sono attualmente in corso: sul posto stanno operando due elicotteri che stanno trasportando in quota i soccorritori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del Cnsas.  
Pubblicato il 7 Febbraio 2026

