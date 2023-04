Vaia: “Contro il disagio dei giovani serve alleanza scuola-famiglia-sanità e tavolo a Palazzo Chigi”

(Adnkronos) – Per affrontare al meglio il disagio psicologico che stanno vivendo i ragazzi dopo la pandemia serve "una alleanza scuola-famiglia-sanità con un coordinamento nazionale e istituzionale e un tavolo interministeriale e interdisciplinare a Palazzo Chigi". Lo afferma Francesco Vaia, direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, partecipando allo speciale Adnkronos Salute dedicato al disagio psicologico dei giovani italiani. "Bisogna tornare a dialogare con i nostri giovani – rimarca il direttore – anche sui social che, se utilizzati bene, possono essere il mezzo strategico per vincere le sfide del futuro: contrasto al bullismo e cyberbullismo, educazione sessuale, stili di vita salutari, antibiotico-resistenza. La chiave di tutto è una buona comunicazione – sottolinea – come abbiamo imparato dalla pandemia". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Aprile 2023