“Vai nella camera a gas”, insulti choc sui social a una prof dell’università di Pisa: denunciato 40enne

(Adnkronos) – Un quarantenne di Cesano Boscone (Milano) è stato denunciato dalla polizia per aver scritto commenti choc antisemiti sui social contro una docente dell’Università di Pisa. È accusato di minacce, diffamazione e istigazione a delinquere, con l’aggravante dei fatti commessi per motivi di odio razziale e religioso e attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. I fatti risalgono allo scorso novembre, quando la docente, dopo aver pubblicato su Facebook un post dedicato all’attentato alla sinagoga ortodossa di Manchester avvenuta a ottobre, aveva ricevuto una pioggia di commenti d’odio e antisemiti, tutti dallo stesso profilo, tra cui: "Devi morire nel modo più atroce più del 7 ottobre e ancora di più dell’olocausto! Lì ti stanno aspettando nelle camere a gas per gassarti e bruciarti nei forni crematori, terrorista ebrea di merda muori nel modo più atroce" o anche "Vai in stazione ratto, prendi il carro bestiame e vai ad Auschwitz, fai la selezione, fatti estrarre senza anestesia i denti d’oro, tatuare il braccio come la sudicia vacca che sei, rasarti i capelli che servono per riempire i cuscini.." oppure "..Caccia, uccidi e squarta ogni ratto ebreo!", solo per citarne alcuni. La docente aveva quindi presentato denuncia ed erano subito scattate le indagini della digos di Pisa, coordinate dalla procura, che hanno portato all’individuazione dell’autore dei commenti e alla perquisizione eseguita proprio oggi, in collaborazione con la Digos di Milano. Il quarantenne, a cui sono stati sequestrati alcuni apparecchi informatici, ha ammesso di aver agito dietro uno schermo senza realmente voler fare del male alla professoressa, che non conosce personalmente e con cui non ha avuto mai alcun contatto reale, spinto comunque da sentimenti di frustrazione e odio nei confronti del popolo ebraico in generale.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Maggio 2026