Vagnozzi gli dà indicazioni, Sinner impreca… con se stesso

(Adnkronos) –

Siparietto 'colorito' durante l'allenamento di oggi, domenica 10 agosto, di Jannik Sinner. Il tennista azzurro si sta allenando sul cemento di Cincinnati per preparare il terzo turno del Masters 1000 americano, in programma domani, lunedì 11 agosto, contro il canadese Gabriel Diallo, numero 35 del mondo. Sinner è reduce dalla vittoria, facile, contro Daniel Elahi Galan al secondo turno, battuto 6-1, 6-1. Partita che, evidentemente, lo ha lasciato di buon umore. Durante l'allenamento Simone Vagnozzi si è avvicinato a Sinner per darci qualche indicazione sul rovescio: "Quando ti muovi così fai la differenza", mimando il gesto del colpo, "cerca di stare sopra con le spalle e arrivare così. Quando riesci, se ci riesci". Colorita la risposta, ma rivolta a se stesso, dell'azzurro: "Sei una m….", ha detto colto dai tifosi a bordocampo, "se non ci riesci sei una m….". E come a dargli ragione è arrivata la replica di Vagnozzi: "Ci devi riuscire sempre". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Agosto 2025