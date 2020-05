Vado all’ipermercato fuori dal comune di residenza? Sì, no, forse…

L’argomento è scottante e consta di diverse interpretazioni, in tempi di decreti antivirus che mutano di giorno in giorno. “Interpretazioni differenti sull’eventuale spostamento tra Comuni da parte dei cittadini stanno creando confusione tra ciò che si può fare e cosa no”, attacca Emilio Di Conza, Presidente di Adiconsum Puglia, lanciando un appello alle diverse prefetture della Regione dopo numerose segnalazioni di consumatori che preferivano acquistare alcuni prodotti in negozi fuori dal territorio comunali. “L’Associazione a difesa dei Consumatori promossa dalla Cisl, tenuto conto che il Decreto del 26/04/2020 ha fornito tra l’altro indicazioni sullo spostamento tra Regioni, lasciando intendere che sia possibile lo spostamento tra comuni e poiché le contraddittorie indicazioni fornite dai sindaci ai cittadini e le differenti interpretazioni da parte delle diverse forze dell’ordine nei controlli, stanno creando disorientamento tra i consumatori, chiede chiarimenti alle prefetture delle province pugliesi riguardo la possibilità che ogni cittadino possa muoversi tra comuni limitrofi anche per effettuare la spesa di prodotti alimentari nei centri commerciali, supermercati e discount i cui prezzi, generalmente, sono valutabili più convenienti. Ciò nasce anche dall’esigenza, più volte segnalata alle varie articolazioni provinciali dell’Adiconusm, che i prezzi dei prodotti praticati dai punti vendita presenti nei piccoli centri comunali sono generalmente più elevati di quelli delle grandi catene di distribuzione alimentare. Auspichiamo – conclude Di Conza – che arrivi presto un autorevole chiarimento, per evitare che i cittadini nel tentativo di risparmiare qualche euro in questo particolare momento di disagio socio economico per covid-19, possano essere vittime di sanzioni ben più pesanti di quanto avrebbero pensato di risparmiare”. E allora, posso fare la spesa in un altro Comune? A conti fatti parrebbe di sì, dopo alcuni chiarimenti del Ministero degli Interni, che spiegherebbero come sia possibile uscire dal proprio Comune per fare la spesa se il punto vendita più vicino alla propria abitazione si trovi nel territorio del Comune limitrofo. Questo, però, non dev’essere interpretato come un “libera tutti”, perchè vale solo per chi non ha un supermercato nel proprio comune. Quindi si può spostare in un altro Comune chi vive nelle frazioni o in alcune case isolate lontane dal suo Comune amministrativo, come chiarisce una circolare del Ministero degli Interni inviata ai prefetti e ai capi delle forze dell’ordine e dell’Esercito, in cui il capo di gabinetto del ministero dell’Interno Matteo Piantedosi fa luce su alcuni interrogativi che erano sorti dopo l’entrata in vigore dell’ultimo decreto che vieta gli spostamenti da un Comune all’altro se non per comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute o di estrema urgenza: si è passati infatti da “necessità primaria” a “urgenza assoluta” per uscire dal Comune dove ci si trova. Ma occhio alle date di circolari e decreti, che di questi tempi strambi di pandemie e Covid tutto è molto provvisorio e transeunte. Ed anche la possibilità di recarsi a un Ipercoop o un Auchan fuori dal proprio comune di residenza può costare caro, incappando in una pattuglia con paletta e taccuino che circolari, indicazioni e decreti di governo li conosce, magari, solo per sentito dire.

Antonio De Luigi

