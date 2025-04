Vaccini, Vaia: “Convinciamo e accompagnamo chi dubita, obbligo ancora visto come costrizione”

(Adnkronos) –

Per quanto riguarda l'obbligo vaccinale, "personalmente sono per il convincimento. Il caso presentato dalla vostra trasmissione, una mamma che trova qualsiasi stratagemma o soluzione assurda per non vaccinare il figlio, dimostra che dobbiamo fare di più per convincere le persone a vaccinarsi e fa molto di più una trasmissione Tv di servizio che norme che vengono viste come una costrizione. Molte persone sono contrarie ai vaccini perché c'è l'obbligo, una legge del 2017 ha praticamente alzato l'asticella delle immunizzazioni ma si deve insistere con la buona comunicazione. I cittadini nella nostra accezione dovrebbero essere maturi e in grado di decidere, ma serve un percorso di accompagnamento". Così Francesco Vaia, già direttore Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, ospite di 'Forum' su Canale 5. La trasmissione ha presentato il caso di due giovani genitori, una mamma no-vax che ha isolato il figlio e un marito che ne critica l'atteggiamento. "In Usa sono morti dei bambini per morbillo e anche il segretario della Salute, noto per le posizione no-vax, ha detto che i vaccini vanno fatti. Oggi in Italia c'è un piccolo focolaio in Puglia, ad esempio", ha aggiunto Vaia ricordando quanto accaduto in Italia durante l'emergenza Covid: "Il vaccino anti-Covid – ha precisato – ha evitato 8 milioni di morti nel mondo". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Aprile 2025