Vaccini, in Puglia quasi completata campagna over 80

Il 99,12% degli over 90 in Puglia è stato vaccinato contro il Covid, mentre nella fascia di età 80-89 anni la copertura è del 93,05%. La Puglia, quindi, ha quasi terminato di somministrare almeno la prima dose agli over 80, l’obiettivo è completare entro il 31 maggio. Nella fascia 70-79 anni, la Puglia è prima in Italia con l’86,13% della popolazione vaccinata con prima dose, infine tra 60 e 69 anni la copertura è pari al 67,5% (settima in Italia). Secondo il report ministeriale aggiornato a ieri pomeriggio alle 17.13, la Puglia è ancora prima in Italia per numero di dosi inoculate1.915.836, rispetto a quelle ricevute, 1.9885.625, pari al 96,5%.

Oltre 1.200 guariti dal Covid nelle ultime 24 ore e il numero di ricoverati scende sotto i 1.200 pazienti: non accadeva da novembre. Calano ancora a ritmi sostenuti anche gli attualmente positivi, tutti segnali dell’esaurimento della terza ondata. Rispetto alla seconda ondata, questa volta la curva dei contagi sta calando rapidamente. Anche c’è stata una ulteriore riduzione, su 11.684 test sono stati registrati 407 casi positivi, il 3,4%:

125 in provincia di Bari, 58 in provincia di Brindisi, 71 nella provincia Bat, 24 in provincia di Foggia, 77 in provincia di Lecce, 51 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. Sono stati registrati 21 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto. In Puglia hanno perso la vita in tutto 6.304 persone per l’epidemia. Sono 203.808 i pazienti guariti mentre ieri erano 202.584 (+1.224); i casi attualmente positivi sono 36.789 (-838). I pazienti ricoverati sono 1.159 mentre ieri erano 1.223 (-64). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 246.901. Se i numeri della pandemia calano, quelli delle vaccinazioni crescono: la Puglia è la regione che in Italia ha utilizzato il maggior numero di dosi, 1.915.836, rispetto a quelle ricevute, 1.9885.625, pari al 96,5%. Il 99,12% degli over 90 è stato vaccinato, mentre nella fascia di età 80-89 anni la copertura è del 93,05%. Nella fascia 70-79 anni, la Puglia è prima in Italia con l’86,13% della popolazione vaccinata con prima dose.

Amati: “Da giorni chiedo recupero per fragili e over 60, ma le somministrazioni diminuiscono. Si ascolti Figliuolo”

“Dopo una serie di appelli vani anche il Commissario per l’emergenza Figliuolo chiede di concentrarsi sui fragili e over 60. Sono giorni, infatti, che parliamo di recupero nelle somministrazioni in favore dei fragili e degli over 60 ma i numeri ci fanno registrare un andamento sempre più lento.

Come si spiega tutto ciò?” Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati. “Se consideriamo il periodo 8-17 maggio ci accorgiamo di un andamento non coerente con le molteplici dichiarazioni di priorità per fragili e over 60.

L’andamento delle somministrazioni per fragili passa dalle 22.759 somministrazioni registrate l’8 maggio alle 6.576 registrate il 17 maggio.

Anche per gli over 60 si è passati dalle 11.337 registrate l’8 maggio alle 8.403 registrate il 17 maggio.

È peraltro curioso che tale riduzione di somministrazioni sia avvenuta nel periodo in cui si accentuava l’attenzione nei riguardi di queste categorie, che con riferimento ai fragili era scomposta nell’ulteriore sottocategoria degli estremamente vulnerabili o super fragili ancora non beneficiari della vaccinazione e stimati nel numero di 19mila. Tale andamento della vaccinazione non si accorda, inoltre, con le previsioni di consegna dei vaccini per il mese di giugno. A questo punto credo sia indispensabile attivare speciali sessioni di vaccinazione per fragili e over 60, centellinando gli annunci di aperture ad altre categorie che per essere credibili hanno bisogno che i fragili e gli over 60 abbiamo almeno avviato, nella misura dell’80%, l’attività d’immunizzazione”

