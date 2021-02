Vaccinato il 78% dei dipendenti con la prima dose, il 66% con la seconda

Sono 6.412 le vaccinazioni effettuate finora (3.671 prime dosi e 2.741 seconde dosi) agli operatori sanitari del Policlinico Riuniti di Foggia a partire dal 27 dicembre 2020 fino al 13 febbraio scorso. La somministrazione della seconda dose per tutti gli operatori sanitari è iniziata il 18 gennaio, a regime dal 22 gennaio. Per quanto riguarda il genere si tratta di 2.771 uomini e

3.641 donne. Il 78% dei dipendenti del Policlinico Riuniti (inclusi i docenti in convenzione) è stato vaccinato con una dose di vaccino, il 66% con due dosi.

La copertura per 2 dosi ha raggiunto il 70% tra i medici (l’82% tra gli universitari in convenzione, il 77% tra gli ospedalieri, il 54% tra gli specializzandi), il 65% tra gli infermieri, il 62% tra gli operatori socio sanitari, il 76% tra i laboratoristi e il 48% tra il personale tecnico-amministrativo. Il 69% del personale tecnico di ditte che forniscono servizi per il Policlinico ha ricevuto una dose di vaccino e il 30% due dosi.

E’ stata avviata la vaccinazione negli studenti tirocinanti dei Corsi di Laurea area medica: il 28% ha già ricevuto una dose di vaccino. Il personale della Struttura Complessa di Igiene sta anche curando la vaccinazione dei dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata – Sede di Foggia.

Lopalco: “Aumentano i casi tra i bambini, pensare a misure selettive rafforzate”

“Purtroppo stiamo già osservando un aumento dei casi, soprattutto nelle fasce di età più giovane, proprio nei bambini. Stiamo monitorando il problema della variante inglese. In questo momento, anziché parlare di lockdown, penserei a delle misure selettive, magari rafforzate, per cercare di evitare tutte quelle situazioni in cui il virus circola di più”. Lo ha detto l’assessore alla sanità della Regione Puglia, Pierluigi Loaplco, avvicinato dai giornalisti a Bari, a margine della inaugurazione della nuova clinica barese di Ivi, multinazionale leader mondiale nella medicina riproduttiva.

”La situazione è stabile – ha aggiunto – nel senso che il numero dei casi settimanali rimane ancora alto. C’è stata nelle scorse settimane una lieve diminuzione che tra l’altro ci ha anche permesso di passare in zona gialla. Però ci troviamo davvero in una situazione di confine.

Basta molto poco perché il trend risalga. Abbiamo trovato per il momento una proporzione di casi di variante inglese tra il 15 e il 16% – ha spiegato riferendosi alla situazione pugliese – però, essendo questo un virus più contagioso, abbiamo paura che possa comunque, nel giro delle prossime settimane, prendere un po’ il sopravvento come è già successo in altre regioni d’Italia e questo porterebbe ovviamente a una maggiore circolazione proprio in queste fasce di età. Dunque è una situazione molto fluida, la stiamo monitorando attentamente.

L’unica cosa che possiamo dire ai nostri cittadini – ha affermato Lopalco – è di continuare a fare estrema attenzione. Il fatto che siamo passati in zona gialla non significa un ‘libera tutti’, ci dobbiamo comportare esattamente come facevamo due settimane fa. Oggi ci sono tante cose che non si possono fare, anche in zona gialla c’è il famoso coprifuoco, dopo una certa ora non si può andare in giro a passeggiare liberamente, i divieti continuano a esserci”.

