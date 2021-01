Vaccinati oltre 2.500 operatori sanitari in servizio a Foggia

Oltre il 90% degli operatori sanitari in servizio a Foggia al Policlinico Riuniti e

all’ospedale D’Avanzo si e’ sottoposto alla prima fase del vaccino Pfizer anti-Covid, dall’inizio della campagna il 27 dicembre fino al 16 gennaio. Si tratta di 2.521 persone. Lo comunica la Asl di Foggia precisando che “nell’ultima settimana

(dall’11 gennaio a oggi), si e’ registrato un incremento generale

di vaccinati pari al 62,9%”. “Mi auguro che questa seconda dose di vaccino abbia lo stesso effetto che mi ha fatto la prima: nessuna reazione avversa. Adesso potremmo prendere a schiaffi il virus e lo dico con convinzione. Sono piu’ sicura anche sul lavoro e nel contesto famigliare, pronta a sostenere i pazienti con maggiore serenita’”. Lo ha detto Teresa Santantonio, direttrice dell’Unita’ operativa complessa di Malattie infettive del policlinico Riuniti di Foggia dopo aver fatto ieri il richiamo del vaccino anti covid a 21 giorni dalla prima dose. Con la professionista si sono sottoposti alla seconda dose vaccinale anche Esterina Parente, dirigente medico del Pronto soccorso, Rossella De Nittis, dirigente medico clinico dell’Unita’ operativa di Microbiologia del Policlinico Riuniti e il medico specializzando in Anestesia e rianimazione Giacomo Errico. Nessuno dei quattro ha avuto reazioni alla prima somministrazione se non piccoli fastidi nella zona di inoculo. A tutti, dopo la seconda dose, sono stati consegnati i certificati di vaccinazione. “Non ho avuto nessun sintomo dopo la prima inoculazione, sono stata benissimo – ha dichiarato Parente – Quello che non ho dimenticato e’ di mantenere gli stessi accorgimenti che avevo prima dal 27 dicembre. Adesso vediamo con questa seconda dose come reagira’ il mio corpo, ma io sono una ottimista, vedo il bicchiere sempre mezzo pieno quindi sono certa andra’ bene lo stesso”. “Non dimentichero’ di aver avuto la fortuna di essere uno dei primi e di non sprecare questa occasione rispettando le regole: essere giovani non vuol dire essere irresponsabili”, ha aggiunto Errico mentre per De Nittis “mai abbassare la guardia anche quando si e’ stati vaccinati. Avere la prima dose non significa buttarsi a capofitto nella vita spensierata di prima, sarebbe un grave errore perche’ la vita pre-covid non tornera’ in tempi brevi. Inoltre gli esperti stanno verificando se i vaccinati siano o meno vettori di virus e solo per questo approfondimento vale la pena proseguire con tutte le precauzioni con cui abbiamo imparato a convivere”.

102 ricoverati a Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo

Sono 102 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati nell’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Sessantotto di loro si trovano nel reparto di Malattie infettive, 14 in Pneumologia, 7 in Terapia semintensiva e 13 in Terapia intensiva. Lo rende noto la struttura ospedaliera. Tre i degenti in Osservazione breve intensiva ed altrettanti quelli in “zona rossa sospetti”.

