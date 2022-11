“Una cosa fatta immediatamente, sin da ieri mattina, e’ l’aver preso contatti con l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo: una autorita’ investigativa amministrativa, istituita nel 1999, per la sicurezza del volo e dell’aviazione civile dello Stato, e’ un’autorita’ pubblica, che opera in posizione di terzieta’, sotto la vigilanza della presidenza del consiglio dei ministri. Questo per avere una investigazione piu’ completa possibile ed evitare interferenze o incompatibilita’ o conflittualita’. L’Ansv ha nominato subito due investigatori che sono arrivati sul posto, che sono un ingegnere aeronautico e un pilota”. Lo ha detto il capo della procura di Foggia, Ludovico Vaccaro, nel corso della conferenza stampa, convocata ad Apricena, all’indomani dell’incidente aereo che ha visto coinvolto un elicottero A109 di Alidaunia, precipitato nelle campagne di Apricena, nella frazione di Castelpagano, ieri mattina, dopo essere decollato dalle Isole Tremiti. Sette le persone decedute nello schianto. Anche la procura di Foggia ha nominato “subito tre consulenti tecnici – ha spiegato Vaccaro -: un professore universitario esperto nella materia e che gia’ ha avuto esperienze analoghe in materia di drammatici eventi di questo tipo di disastri aerei, un colonnello dell’aeronautica ingegnere e un colonnello pilota, per avere la parte teorica e pratica, sia da un punto di vista ingegneristico, che di esperienza di pilota”. Sempre in procura e’ aperto un fascicolo per i reati di disastro aviatorio colposo e omicidio colposo plurimo a carico di ignoti. Le indagini sono affidate al Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Foggia.

Verifiche sulla presenza della scatola nera

“Non tutti gli elicotteri hanno la scatola nera e si sta verificando se questo elicottero ne e’ munito”. “La scatola nera aiuta, ma anche se non c’e’, i tecnici sono davvero esperti, sono intervenuti subito, stanno facendo i rilievi sul posto, quindi siamo fiduciosi che una ricostruzione si fara’ a prescindere dalla scatola nera”.

Il rotore trovato a 100 metri di distanza

“Il rotore” dell’elicottero A109 di Alidaunia, “e’ stato trovato a circa 100-150 metri di distanza, rispetto alla fusoliera”. Dunque, “verosimilmente, il velivolo ha impattato con il suolo prima con il rotore, si e’ impennato e poi ha impattato il resto dell’elicottero”. E’ una delle tante ipotesi che dovranno verificare i tecnici, nominati da Procura e Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Un’idea sull’accaduto “ce la siamo fatta, ma non l’abbiamo ancora comunicata ai tecnici: sia perche’ non abbiamo ancora avuto un incontro, sia perche’ io voglio che si facciano prima loro l’idea per non condizionarli in nessun modo. E’ ovvio – ha concluso Vaccaro – che abbiamo esaminato gia’ i primi atti d’indagine, abbiamo un’idea, ma come sempre si fa quando si svolgono indagini, bisogna stare attenti anche con il farsi un’idea”. Sulla rimozione del mezzo, se i tecnici “consentiranno il taglio della carcassa – ha spiegato il procuratore -, allora i tempi saranno piu’ brevi”

