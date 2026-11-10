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Vacarini (Unipol): “L’Ai sta cambiando modo di fruizione dell’informazione”

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(Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui i giovani fruiscono dell’informazione”, così Fernando Vacarini, responsabile Media Relations del Gruppo Unipol a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano. L’evento ha riunito giornalisti, editori, imprese e istituzioni per discutere di come ricostruire il rapporto tra media, imprese e cittadini. Per i più giovani, secondo Vacarini, “è sicuramente la cosa più semplice andare e controllare attraverso uno dei chatbot un’informazione che può essere decisiva”. I giovani, ha aggiunto “lo fanno anche quando vanno ad informarsi per cose che notoriamente e abitualmente erano di appannaggio dei media tradizionali o anche i media digitali”. Per queste ragioni Unipol ha sviluppato un proprio magazine: “La domanda a cui ha risposto un prodotto come Changes è quella di avere un’informazione, una cultura su tematiche di fondo molto importanti nella vita di ciascuno di noi”, ha spiegato Vacarini, “Attraverso Changes si riescono ad affrontare tematiche come il cambiamento climatico e lo sviluppo tecnologico con una modalità imparziale”. 

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Pubblicato il 10 Novembre 2026

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