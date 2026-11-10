Vacarini (Unipol): “AI sta cambiando modo di informarsi ma c’è ancora molta confusione”

“L’intelligenza artificiale sta intervenendo in maniera radicale e molto importante nel mondo della comunicazione e lo sta facendo con i più giovani, che sono quelli che si avvalgono di più dell’intelligenza artificiale, ma che risultano però anche abbastanza confusi rispetto a quale sia l’informazione corretta”, così Fernando Vacarini, Responsabile Media Relations del Gruppo Unipol a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano.



Pubblicato il 10 Novembre 2026