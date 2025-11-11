Attualità

‘V per Vendetta’ diventa una serie tv per Hbo

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una serie tv basata sulla celebre graphic novel 'V per Vendetta' è in fase di sviluppo presso Hbo. Lo rivela in esclusiva 'Variety', secondo cui a capo del progetto ci sarebbero James Gunn e Peter Safran, co-ceo dei Dc Studios, in qualità di produttori esecutivi. Secondo le fonti citate dalla testata, la sceneggiatura sarebbe affidata a Pete Jackson ('Somewhere Boy'), mentre la produzione sarà curata da Warner Bros. Television. Al momento, sia Hbo che i Dc Studios non hanno rilasciato commenti ufficiali sull'indiscrezione. La graphic novel, creata dallo scrittore Alan Moore e dall'illustratore David Lloyd nel 1982, è ambientata in un futuro distopico in una Gran Bretagna controllata da un regime fascista. La trama segue un anarchico noto come 'V', che indossa la maschera di Guy Fawkes e cerca di rovesciare il governo con l'aiuto di una giovane donna, Evey Hammond. Nel 2005 il romanzo a fumetti di Alan Moore e David Lloyd era già stato adattato per lo schermo: James McTeigue diresse il film con Hugo Weaving e Natalie Portman diventato cult. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Cinecittà, inchiesta su false comunicazioni: rischio processo per l’ex Ad Maccanico

9 minuti fa

Capelli forti e pelle luminosa anche d’inverno: il segreto è in un legume

21 minuti fa

Elodie ferma il concerto a Eboli e scoppia in lacrime: “Sto facendo fatica”

21 minuti fa

Quarant’anni fa il primo trapianto di cuore in Italia

25 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio