Ventidue persone arrestate, 14 finite in carcere e otto ai domiciliari, e beni sequestrati per oltre tre milioni di euro. E’ il bilancio dell’operazione antiusura condotta dalla Direzione investigativa antimafia (Dia) a Foggia e Lucera, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Bari, con il supporto di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Gli indagati, ritenuti contigui alla Societa’ Foggiana, sono accusati di usura ed estorsione continuata, aggravate dal metodo mafioso, ai danni di un imprenditore agricolo della provincia di Foggia. Le indagini, avviate nel 2020, hanno ricostruito un sistema di prestiti usurari e richieste estorsive che, secondo gli investigatori, avrebbe progressivamente ridotto la vittima in uno stato di totale soggezione psicologica, fino a provocarne il dissesto economico e imprenditoriale. Gli indagati avrebbero fatto leva sulla forza intimidatrice derivante dalla loro appartenenza o vicinanza alla criminalita’ organizzata foggiana, ricorrendo a minacce, vessazioni psicologiche e violenze fisiche, anche con l’impiego di armi. In alcuni casi, gli interessi sui prestiti avrebbero superato il 2.000%. L’imprenditore sarebbe stato costretto non soltanto a consegnare ingenti somme di denaro, ma anche a soddisfare richieste di ogni genere: dall’acquisto e dal noleggio prolungato di automobili di lusso al pagamento delle contravvenzioni, fino all’imposizione di assunzioni e alla consegna di grandi quantitativi di carburante agricolo, vino e olio. Contestualmente alle misure cautelari, il gip di Bari ha disposto il sequestro di beni mobili, immobili, aziende e conti correnti per un valore complessivo superiore a tre milioni di euro, ritenuti riconducibili ai proventi delle attivita’ illecite contestate. L’operazione si inserisce in un filone investigativo della Dda di Bari che aveva gia’ portato, nel 2022, all’arresto di due coniugi per gli stessi reati e al sequestro, successivamente seguito dalla confisca, di beni e disponibilita’ finanziarie per oltre 600mila euro.



Pubblicato il 23 Novembre 2026