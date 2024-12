Usa, Xi non parteciperà a insediamento Trump

(Adnkronos) – Il presidente cinese Xi Jinping non parteciperà alla cerimonia di insediamento di Donald Trump a Washington il prossimo 20 gennaio. Lo afferma la Cnn citando proprie fonti ben informate. L'invito a Xi è stato fatto all'inizio di novembre, poco dopo la vittoria di Trump alle elezioni, ha rivelato la Cbs. Il team di Trump sta invitando anche altri leader e tra questi – ha aggiunto Cbs – Viktor Orban, il premier ungherese che giorni fa è volato a Mar a Lago per incontrare il suo grande amico e alleato ideologico e che, secondo fonti vicine al leader ungherese, "sta ancora considerando" se partecipare alla cerimonia. E un invito sarebbe stato rivolto a Giorgia Meloni durante il colloquio che la premier ha avuto sabato a Parigi, a margine del ricevimento all'Eliseo, con il presidente eletto, un "grande incontro" ha detto Trump con parole di apprezzamento per Meloni "piena di energia". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Dicembre 2024