Usa-Ucraina, Biden e Zelensky firmeranno accordo sicurezza in Italia

Joe Biden e Volodymyr Zelensky firmeranno un patto di sicurezza tra Usa e Ucraina in Italia, a margine del G7 in programma a giugno. Il Financial Times afferma che la firma è "un segnale di sostegno che mira a tranquillizzare Kiev dopo le relazioni 'tese' che secondo alcuni funzionari ucraini hanno toccato il livello più basso dall'invasione compiuta dalla Russia" a febbraio 2022. L'accordo sarebbe il più significativo tra quelli che Kiev ha sottoscritto già con numerosi paesi Nato: le intese prevedono un impegno a lungo termine con addestramento militare, condivisione di informazioni di intelligence e assistenza economica. L'accordo, secondo il FT, dovrebbe contribuire a riportare almeno parzialmente il sereno in un quadro caratterizzato dall'assenza di Biden al vertice di pace promosso dall'Ucraina in Svizzera il 15 e 16 giugno. Gli Stati Uniti parteciperanno, ma i piani del presidente privilegiano un evento del partito democratico per la raccolta fondi in vista delle elezioni di novembre 2024. "Non siamo mai stati così lontani da quando è iniziata la guerra. La situazione è molto, molto tesa", le parole di un anonimo esponente del governo di Kiev al FT.



Pubblicato il 30 Maggio 2024