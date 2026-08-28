Usa, Trump pubblica classifica migliori presidenti della storia. E il primo è lui

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Donald Trump si è messo al primo posto nella classifica dei migliori presidenti della storia degli Stati Uniti, davanti a George Washington e Abraham Lincoln. È stato lo stesso presidente americano a condividere sui social c, che ha subito attirato l'attenzione dei media e provocato commenti ironici e critiche. Secondo alcuni osservatori, sarebbe basata su una vecchia classifica pubblicata dalla rivista Life nel 1948, successivamente modificata inserendo Trump al primo posto nella categoria dei "più grandi". Washington, Lincoln, Thomas Jefferson e Franklin D. Roosevelt compaiono invece tra i "grandi". E relegando nell'ultima categoria, quella dei "falliti", alcuni presidenti democratici a lui invisi come Barack Obama e Joe Biden. La pubblicazione della classifica arriva dopo un sondaggio della Cnn sul gradimento dei presidenti repubblicani tra gli elettori del partito. Secondo il sondaggio, il 53% degli elettori repubblicani indica Trump come il presidente repubblicano più ammirato, davanti a Ronald Reagan e Abraham Lincoln. È un dato che aiuta a spiegare il contesto politico nel quale arriva il post di Trump, ma non coincide con le valutazioni degli storici e degli studiosi della presidenza americana. Nel 2024, il Presidential Greatness Project aveva infatti collocato Trump all'ultimo posto tra i presidenti americani. Al primo posto era stato indicato Abraham Lincoln, mentre Joe Biden, alla sua prima presenza nella graduatoria, si era piazzato al 14° posto. Il risultato aveva fatto discutere anche perché il sondaggio era stato realizzato tra studiosi della presidenza e delle scienze politiche, quindi con criteri molto diversi da quelli utilizzati dagli elettori per esprimere il proprio giudizio politico. Anche altre classifiche accademiche hanno espresso valutazioni molto negative sulla presidenza Trump. Tra gli studiosi più critici c'è Michael Bailey, politologo della Georgetown University, che ha definito Trump "senza dubbio il peggior presidente della storia degli Stati Uniti". Secondo Bailey, "la corruzione e i danni alle istituzioni e alla reputazione degli Stati Uniti nel lungo periodo vanno ben oltre qualsiasi cosa abbiamo visto in precedenza". Il contrasto è quindi evidente: Trump si colloca personalmente al vertice della storia presidenziale americana, mentre nelle classifiche elaborate dagli studiosi è stato finora collocato nelle ultime posizioni. La distanza tra questi due giudizi racconta anche la forte polarizzazione che continua a caratterizzare la figura di Trump negli Stati Uniti.

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Pubblicato il 28 Agosto 2026