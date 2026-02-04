Attualità

Usa, Trump contro la Nike: “Discrimina lavoratori bianchi”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
La Nike finisce nel mirino dell'amministrazione Trump. La Equal Employment Opportunity Commission, l'agenzia federale che tutela le pratiche di assunzione, ha avviato un'indagine nei confronti del gigante dell'abbigliamento sportivo per discriminazione nei confronti dei lavoratori bianchi. E' la prima volta che l'agenzia prende di mira una grande azienda. Lo riporta il New York Times. Le iniziative a favore della diversità avrebbero costituito un fattore di discriminazione dei lavoratori bianchi.  L'indagine è la prima importante azione legale annunciata dalla commissione sotto la presidenza di Andrea Lucas, che ha preso di mira i programmi di diversità, equità e inclusione fin dall'assunzione dell'incarico lo scorso anno. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Lucca, monossido di carbonio uccide famiglia: 4 morti

24 minuti fa

Prati segna di testa, l’arbitro annulla il gol: cos’è successo in Inter-Torino

1 ora fa

Usa, Tajani: “Accordo su minerali critici segnale importante multilateralismo e cooperazione”

1 ora fa

Issiaka Kamate, chi è giovane esterno dell’Inter che ha firmato un assist al debutto

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio