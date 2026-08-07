Usa, stangata per Meta: dovrà pagare 567 milioni di dollari per danni piattaforme ai minori

(Adnkronos) – Un giudice dello Stato statunitense del New Mexico ha ordinato a Meta di versare 567 milioni di dollari a un fondo per risarcire i minori per i danni causati dalle sue piattaforme, ritenute responsabili di "disturbo dell'ordine pubblico", un caso senza precedenti negli Stati Uniti per un social network. Questa somma, destinata a finanziare programmi di salute mentale e prevenzione per i giovani nell'arco di cinque anni, si aggiunge ai 375 milioni di dollari di sanzioni civili inflitte a marzo da una giuria di Santa Fe, la capitale dello Stato, che ha giudicato Meta colpevole di non aver protetto gli utenti minorenni. Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) ha presentato ricorso contro la sentenza.

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Pubblicato il 7 Agosto 2026