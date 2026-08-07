Attualità

Usa, stangata per Meta: dovrà pagare 567 milioni di dollari per danni piattaforme ai minori

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un giudice dello Stato statunitense del New Mexico ha ordinato a Meta di versare 567 milioni di dollari a un fondo per risarcire i minori per i danni causati dalle sue piattaforme, ritenute responsabili di "disturbo dell'ordine pubblico", un caso senza precedenti negli Stati Uniti per un social network. Questa somma, destinata a finanziare programmi di salute mentale e prevenzione per i giovani nell'arco di cinque anni, si aggiunge ai 375 milioni di dollari di sanzioni civili inflitte a marzo da una giuria di Santa Fe, la capitale dello Stato, che ha giudicato Meta colpevole di non aver protetto gli utenti minorenni. Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) ha presentato ricorso contro la sentenza. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ostia, investe ciclista sulla via Litoranea e fugge: denunciato 51enne

47 minuti fa

Ceccon torna a Parigi due anni dopo l’oro olimpico (e le dormite sui prati): “Stavolta stanza ok”

1 ora fa

Roma, in fiamme cabina elettrica nel reparto dialisi del Gemelli: pazienti evacuati

1 ora fa

MotoGp, oggi gara sprint Silverstone – Diretta

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio