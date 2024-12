Usa, sparatoria in una scuola del Wisconsin: 5 morti

(Adnkronos) – Sparatoria in una scuola di Madison in Wisconsin. Ci sarebbero almeno cinque morti, tra cui il sospetto killer come riferisce la polizia. Cinque anche i feriti, tutti giovanissimi. Dalle prime verifiche l'assalitore sarebbe uno studente della stessa scuola, la Abundant Life Christian School. Il ragazzo è stato ritrovato cadavere dagli agenti all'interno dell'edificio, ma capo della polizia di Madison, Shon Barnes, ha fatto sapere che "non è stato ucciso da noi". In tutto, riporta l'Abc News, sono 390 gli iscritti all'istituto scolastico. La Casa Bianca ha intanto fatto sapere che il presidente Joe Biden è stato informato dell'accaduto. Lo stesso Barnes non ha voluto al momento dire nulla sulle vittime, prima che siano informati i parenti. . —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Dicembre 2024