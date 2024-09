Usa, sparatoria in un liceo in Georgia: 2 morti e 4 feriti

(Adnkronos) – Sparatoria in un liceo della Georgia. Almeno due morti, quattro i feriti. A riferirne è l'ufficio dello sceriffo della contea di Barrow parlando con il New York Post di quanto accaduto nella struttura scolastica di Apalachee High School di Winder. "Un sospetto si trova ora sotto custodia", ha aggiunto la fonte, parlando di quanto accaduto attorno alle 10.30 di oggi. Le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza la scena e gli studenti hanno potuto lasciare l'area intorno alle 11.30, ha dichiarato al Post un portavoce del distretto scolastico della contea di Barrow. La Apalachee High School ha chiuso e anche le altre scuole della contea sono state isolate come ha riferito Abc News, citando il distretto scolastico. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Settembre 2024