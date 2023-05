Usa, sparatoria in ospedale Atlanta: un morto, arrestato killer

(Adnkronos) – Dopo otto ore di caccia all'uomo, la polizia di Atlanta ha arrestato l'uomo che ha aperto il fuoco nella sala di attesa di un ospedale nel centro di Atlanta, uccidendo una donna e ferendone altre quattro. L'arrestato, Deion Patterson di 24 anni, ha usato una pistola per l'attacco, avvenuto all'undicesimo piano del Northside Hospital Midtown e dopo aver sparato è fuggito, prima a piedi e poi con un'auto rubata in una stazione di servizio. La donna uccisa si chiamava Amy St Pierre, aveva 38 anni e lavorava per i Centers for Disease Control and Prevention. Le donne ferite hanno tra i 25 e i 71 anni e le condizioni di tre di loro sono state definite critiche. Secondo quanto reso noto dalla polizia, l'uomo si era recato in ospedale con la madre per un appuntamento medico, a un certo punto però si è arrabbiato, per ragioni ancora da precisare, e ha cominciato a sparare. La madre di Patterson non è rimasta ferita e ha collaborato con la polizia. Patterson a gennaio aveva lasciato la Guardia costiera dopo quasi cinque anni di servizio, come elettricista di secondo livello. "Questo è un orribile atto di violenza, ma egualmente orribile il fatto che sappiamo che non è un evento unico nel nostro Paese", ha detto il sindaco di Atlanta Andre Dickens, parlando di "giorno traumatico" per la città. "Abbiamo bisogno di maggiori azioni per difendere il diritto dei nostri cittadini di vivere le proprie vite, andare al dottore, al supermercato, dal benzinaio o a scuola senza la minaccia delle armi", ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2023