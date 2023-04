Usa, sparatoria in banca nel Kentucky: molti feriti

(Adnkronos) – Molte persone sono rimaste ferite in una sparatoria che si è verificata nella Old National Bank a Louisville, nel Kentucky. Lo riferisce la polizia locale su Twitter che parla di ''aggressore attivo'' e chiede a tutti di non recarsi nella zona interessata. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Aprile 2023