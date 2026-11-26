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Per la prima volta in otre 100 anni la tradizionale parata del Thanksgiving organizzata da Macy’s a New York è stata rinviata a causa del maltempo. L’evento, riferisce la Cnn, in programma oggi per celebrare il Giorno del Ringraziamento, si svolgerà sabato alle 8.30 ora locale (le 14.30 in Italia), a causa delle previsioni di venti forti e piogge intense sulla Grande Mela.

La decisione è stata presa dopo un confronto con le autorità cittadine, ha comunicato Macy’s. Secondo il National Weather Service, sono attesi venti potenzialmente dannosi con raffiche che potrebbero raggiungere le 50 miglia orarie, circa 80 chilometri orari. Il rinvio rappresenta un precedente storico per la manifestazione, inaugurata nel 1924. La parata era stata sospesa tra il 1942 e il 1944 a causa della Seconda guerra mondiale, ma non era mai stata posticipata per ragioni meteorologiche.

Lo spostamento, precisa la Cnn, comporta una complessa riorganizzazione a livello logistico, con coinvolge la sicurezza, le agenzie municipali, dipendenti e volontari. I grandi palloni gonfiabili che per tradizione sfilano a Manhattan, ieri sera sono stati sgonfiati e trasferiti in una struttura nel New Jersey. Verranno nuovamente gonfiati venerdì pomeriggio.

“Siamo affranti”, ha dichiarato Will Coss, responsabile di Macy’s Studios, spiegando che gli organizzatori stanno lavorando per mantenere anche sabato la partecipazione delle bande musicali e dei gruppi provenienti da tutto il Paese. Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, si è detto d’accordo con la decisione di rinviare la parata, sottolineando che la sicurezza deve avere la priorità, ma non sarà presente alla manifestazione di sabato a causa di un intervento chirurgico programmato al piede.

A Philadelphia, invece, gli organizzatori hanno deciso di cancellare la parata del Thanksgiving, considerata la più antica degli Stati Uniti, dopo aver inizialmente annunciato che i palloni non sarebbero stati utilizzati.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026