Usa, precipita aereo militare durante esercitazione nel Mediterraneo: 5 morti

(Adnkronos) – Cinque soldati americani sono rimasti uccisi nello schianto nel Mediterraneo orientale dell'aereo militare a bordo del quale si trovavano e che era impegnato in un'esercitazione. Lo ha reso noto il Comando statunitense in Europa (Eucom), secondo cui "durante una missione di rifornimento aereo di routine come parte dell’addestramento militare, un aereo statunitense con a bordo cinque soldati ha subito un incidente e si è schiantato nel Mar Mediterraneo. Tutti e cinque i militari sono morti". In una nota precedente, Eucom aveva chiarito che "non ci sono indicazioni di un'attività ostile" che abbia coinvolto l'aereo nell'incidente avvenuto due giorni fa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Novembre 2023