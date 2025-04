Usa, Pentagono valuta ritiro 10mila soldati da Europa orientale

(Adnkronos) – Il Pentagono sta valutando una proposta per il ritiro di 10mila militari americani dall'Europa orientale. Lo rivela Nbcnews, citando sei diverse fonti americane ed europee e sottolineando la preoccupazione suscitata dal fatto che questa possibile mossa possa rafforzare Vladimir Putin. Le unità che potrebbero essere ritirate infatti fanno parte del contingente di 22mila militari che l'amministrazione Biden inviò nel 2022 nei Paesi della Nato confinanti con l'Ucraina dopo l'invasione russa. Si stanno ancora discutendo i numeri precisi, aggiungono le fonti, ma la proposta potrebbe portare al ritiro di metà delle forze inviate da Joe Biden. Le discussioni interne riguardo alla riduzione delle truppe in Polonia e Romania arriva in un momento in cui Donald Trump sta cercando di convincere Putin ad accettare un cessate il fuoco in Ucraina. Le fonti europee hanno sottolineato all'emittente americana che se il Pentagono ritirerà queste truppe la mossa finirà per rafforzare i timori che gli Usa di Trump stanno abbandonando alleati in Europa che considerano la Russia come una crescente minaccia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Aprile 2025