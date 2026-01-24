Usa, Pentagono: “Supporto più limitato agli alleati nella nuova strategia di Difesa”

(Adnkronos) – L'esercito statunitense intende dare priorità alla protezione del territorio nazionale e alla deterrenza contro la Cina, fornendo al contempo un supporto "più limitato" agli alleati in Europa e altrove. Ad annunciarlo è il Pentagono, nella Strategia di Difesa Nazionale 2026. "Mentre le forze statunitensi si concentrano sulla difesa del territorio nazionale e dell'Indo-Pacifico, i nostri alleati e partner si assumeranno la responsabilità primaria della propria difesa, con un supporto fondamentale ma più limitato da parte delle forze americane", si legge nel documento.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Gennaio 2026