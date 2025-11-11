Usa, ok Senato a legge per fine shutdown: ora tocca alla Camera

Attualità

(Adnkronos) – Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge per mettere fine al più lungo shutdown nella storia del Paese – 41 giorni – che permette di finanziare il governo fino alla fine di gennaio. Dopo il passaggio in Senato, dove hanno votato a favore della misura in 60, mentre i contrari sono stati 40 – la legge deve andare adesso alla Camera. 
Pubblicato il 11 Novembre 2025

