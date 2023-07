Usa, Meloni a Capitol Hill: “Con l’Ucraina per il mondo intero”

(Adnkronos) – Pranzo di lavoro al Senato americano per la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Prendono la parola il senatore, Chuck Schumer, e il leader dei repubblicani al Senato, Mitch McConnell. Dopo i saluti iniziali è intervenuta la premier italiana che ha ringraziato Capitol Hill per l'accoglienza calorosa. La premier ha sottolineato l'importanza di stare al fianco dell'Ucraina per il mondo intero. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Luglio 2023