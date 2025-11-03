Usa, media: “Imminente test missile balistico nucleare”

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti si appresterebbero a condurre un test di un missile balistico intercontinentale, che può essere armato con una testa nucleare, il primo da quando la settimana scorsa Donald Trump ha annunciato la ripresa dei test nucleari. Lo rivela Newsweek, sulla base di una serie di avvisi alla navigazione, secondo cui il lancio del Minuteman III – che non sarebbe armato – potrebbe avvenire tra mercoledì e giovedì. Il missile Icbm verrebbe lanciato dalla base della forza spaziale di Vandenberg, in California, e raggiungere il sito di test di difesa missilistica balistica Ronald Reagan sull'atollo di Kwajalein nelle Isole Marshall nel Pacifico centrale, insieme a cinque zone designate per i detriti.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Novembre 2025