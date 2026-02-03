Attualità

Usa, la Camera approva pacchetto finanziamenti per porre fine a shutdown

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di finanziamenti per porre fine a oltre tre giorni di shutdown di una parte dell'amministrazione federale. Donald Trump dovrebbe firmare presto il provvedimento ponendo così ufficialmente fine alla paralisi in atto da sabato, sullo sfondo delle divergenze tra repubblicani e democratici sul finanziamento della polizia dell'immigrazione (Ice), dopo i recenti eventi di Minneapolis. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Superenalotto, numeri e combinazione vincente oggi 3 febbraio

29 minuti fa

Usa, l’ex marito della first lady Jill Biden incriminato per l’omicidio della moglie

1 ora fa

Scontri Torino, la bozza di risoluzione del centrodestra: “Ferma condanna, solidarietà ad agenti”

1 ora fa

Serie A, oggi Bologna-Milan – Diretta

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio