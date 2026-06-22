Usa-Iran, Vance: “Negoziati tecnici proseguiranno nei prossimi giorni”. Ok Teheran a ritorno ispettori Aiea – Diretta

(Adnkronos) – I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran proseguiranno "nei prossimi giorni e nelle prossime settimane". Ad annunciarlo, secondo le ultime news di oggi lunedì 22 giugno, è stato il vicepresidente americano, JD Vance dopo la partenza questa mattina dei negoziatori iraniani dalla località svizzera di Burgenstock. Per Vance, con i colloqui di ieri, "abbiamo gettato ottime basi per un accordo finale di successo". L'Iran ha accettato il ritorno degli ispettori Aiea. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si recherà domani in Pakistan, secondo quanto riportato dai media statali, a seguito dei colloqui tra Teheran e Washington che si sono tenuti in Svizzera con la mediazione di Islamabad. Uno degli obiettivi della visita è esprimere apprezzamento al primo ministro pakistano Shehbaz Sharif per "la sua mediazione tra Iran e Stati Uniti", ha affermato Habibollah Abbasi, direttore delle relazioni pubbliche dell'ufficio presidenziale, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Irna. Tutte le notizie e gli aggiornamenti oggi in diretta.

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Pubblicato il 22 Giugno 2026