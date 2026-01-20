Attualità

Usa, iniziata conferenza stampa di Trump alla Casa Bianca

(Adnkronos) – E' iniziata con quasi 50 minuti di ritardo (doveva incominciare alle 19, ora italiana) la conferenza stampa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. La sala stampa è gremita e Trump parlerà del suo primo anno del secondo mandato (ai giornalisti sono state consegnate copie di un documento intitolato "365 vittorie in 365 giorni. Il ritorno del Presidente Trump segna una nuova era di successi"). Naturalmente, l'attenzione della stampa è rivolta alle minacce del presidente Usa di annettere la Groenlandia. 
Pubblicato il 20 Gennaio 2026

