Usa, giudice federale blocca stop a ius soli voluto da Trump

(Adnkronos) – Il giudice federale Joseph Laplante ha bloccato a livello nazionale l'ordine esecutivo con cui il presidente americano Donald Trump intendeva mettere fine allo ius soli, la cittadinanza che si ottiene per nascita negli Stati Uniti. Laplante ha accolto la richiesta degli avvocati per i diritti dell'immigrazione di certificare chi "sarà privato della cittadinanza" e ha emesso un'ingiunzione preliminare che blocca a tempo indeterminato l'esecuzione dell'ordine del 'Day One' di Trump nei confronti di neonati e bambini non ancora nati che sarebbero stati interessati da tale provvedimento. "L'ingiunzione preliminare non è una decisione facile per la corte", ha detto Laplante durante un'udienza. "La privazione della cittadinanza statunitense e un brusco cambiamento di politica che durava da tempo sono danni irreparabili", ha aggiunto. La cittadinanza statunitense, ha affermato il giudice, "è il più grande privilegio che esista al mondo". Il giudice, nominato dall'ex presidente George W. Bush, ha dichiarato che avrebbe sospeso l'esecuzione del suo ordine per diversi giorni, per dare all'amministrazione Trump il tempo di presentare ricorso contro la decisione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Luglio 2025