Usa, fucilazione autore strage di Fort Hood sarà pubblica e trasmessa in diretta

(Adnkronos) – La fucilazione di Nidal Hasan, l’autore della strage di Fort Hood, prevista per il 3 dicembre, sarà pubblica e "sarà trasmessa in diretta". Ad affermarlo è un funzionario del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti dopo che il segretario alla Difesa, Pete Hegseth ha annunciato che la fucilazione di Hasan sarebbe stata pubblica. L'uomo nel 2009 aveva ucciso 13 persone nella base militare in Texas. La fucilazione "sarà trasmessa in diretta. Seguiranno ulteriori dettagli", ha affermato il funzionario all’Afp. "Ci assicureremo che le persone possano assistere. Perché la gente deve capire che azioni di questo tipo comportano conseguenze molto gravi", ha spiegato Hegseth all'emittente Real America’s Voice. "Sarà fucilato da un plotone di soldati. Come è giusto che sia", ha aggiuto.

Negli Stati Uniti, ricorda 'Axios', non si tiene un’esecuzione pubblica da 90 anni e le dichiarazioni di Hegseth sollevano interrogativi sulle modalità con cui le forze armate consentiranno al pubblico di assistervi. Nidal Hasan è stato condannato per aver ucciso 13 persone nella sparatoria del 2009. Hasan dovrebbe essere fucilato il 3 dicembre prossimo a Fort Hood e dovrebbe essere la prima esecuzione militare statunitense dal 1961.

L’ultima esecuzione militare statunitense mediante fucilazione risale al 1945, quando il soldato semplice Eddie Slovik fu fucilato in Francia per diserzione, secondo quanto riferito da Npr. Le esecuzioni mediante fucilazione sono rare negli Stati Uniti. Secondo il Death Penalty Information Center, soltanto Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sud e Utah autorizzano questo metodo. L’anno scorso la Carolina del Sud ha eseguito la prima condanna a morte mediante fucilazione nella storia dello Stato: la prima negli Stati Uniti da 15 anni. L’ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti risale al 1936, quando Rainey Bethea, un uomo afroamericano condannato per lo stupro di una donna bianca, fu impiccato in Kentucky.

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Pubblicato il 9 Ottobre 2026