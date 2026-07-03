Usa festeggiano il 4 luglio, Independence Day tra caldo estremo e fuochi record di Trump

(Adnkronos) – Per gli Stati Uniti weekend del 4 luglio storico tra caldo record, Mondiali di calcio e soprattutto la ricorrenza del 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza. Le celebrazioni "ufficiali", come ormai pressi negli Stati Uniti polarizzati dalla presidenza di Donald Trump, si tengono su un doppio binario. Da un lato America250, l'organizzazione istituzionale e bipartisan istituita dal Congresso nel 2016 e finanziata con 150 milioni di dollari di fondi federali; dall'altro Freedom 250, la potente macchina finanziata da donazioni private e creata dal tycoon per festeggiare la storica ricorrenza a modo suo. La strana sovrapposizione avrebbe confuso, secondo il Washington Post, sia donatori che artisti, molti dei quali hanno annunciato il proprio ritiro dalle lineup degli eventi "Freedom 250" dopo averne scoperto la natura non bipartisan. Il presidente è sbarcato in South Dakota per la blindatissima "Freedom 250 Rushmore Fireworks Celebration". La Casa Bianca ha infatti ottenuto il ripristino dello spettacolo pirotecnico sopra i volti scolpiti dei quattro presidenti a Mount Rushmore, vietato da cinque anni a causa dell'alto rischio incendi nelle Black Hills. All'evento, protetto da imponenti misure di sicurezza, assistono soltanto 4.800 cittadini estratti a sorte tra oltre 103.000 candidati. Prima del lancio dei fuochi alle 22 (le 5 del mattino del 4 luglio in Italia), il discorso programmatico di Trump, presentato dai canali ufficiali come "l'omaggio supremo ai leader che hanno scolpito l'esperimento americano". Ma è anche il giorno del 'main event' a Washington D.C., minacciato tuttavia dall'emergenza climatica che sta travolgendo gli Usa: secondo i metereologi, questo primo fine settimana di luglio rischia di essere il più caldo della storia americana. Un eccezionale 'heat dome' (cupola di calore) sta investendo oltre metà del Paese, trascinando le temperature tra il Midwest e la costa orientale a picchi compresi tra i 39 e i 42 °C, con oltre 300 record termici stagionali pronti a essere superati. Nella capitale si stimano massime di 42 °C, un valore che polverizzerebbe il primato di 37,8 °C registrato nel 2019. Nonostante i severi bollettini sanitari che invitano alla prudenza, il presidente ha deciso di sfidare apertamente l'allerta meteo: "Ci saranno circa 42 gradi e terrò un discorso molto lungo, solo per dimostrare che posso fare qualsiasi cosa", ha dichiarato lanciando la sua "Salute to America 250 Celebration". Nonostante l'afa soffocante, il National Mall si prepara quindi ad accogliere oltre un milione di visitatori fedeli ai riti del Fourth of July, la festa cardine che dal 1776 unisce il Paese tra sfilate patriottiche e i tradizionali barbecue a base di hot dog e hamburger. Dopo il "lunghissimo discorso" promesso da Trump alle 21.45 (le 3.45 italiane), scatterà il tentativo ufficiale di entrare nel Guinness dei Primati. Freedom 250 ha infatti commissionato alla società Pyrotecnico un colossale muro di fuoco da 40 minuti sopra il fiume Potomac: un dispiegamento di 860.000 fuochi d'artificio, un volume cento volte superiore alla norma, ideato per battere il record mondiale stabilito nel 2016 dalla megachurch filippina Iglesia Ni Cristo (810.904 fuochi). L'attesa per i festeggiamenti è talmente totalizzante che fermerà anche i Mondiali di calcio: la Fifa ha infatti rimodulato il calendario della giornata, interrompendo i match subito dopo la sfida degli ottavi di finale delle 17 a Philadelphia tra Francia e Paraguay, così da lasciare spazio alla grande notte nazionale. Nel resto del Paese, l'ondata di calore sta imponendo drastiche contromisure. Proprio a Philadelphia, dove la festività assume un significato solenne poiché vi furono firmate sia la Dichiarazione d'Indipendenza che la Costituzione, le autorità hanno ridotto il percorso della storica parata. Nashville ha attivato distribuzioni straordinarie di acqua per i senzatetto, mentre New York aprirà per la prima volta centri di raffrescamento per far fronte ai 38 °C previsti. Nella Grande Mela la pressione sulla pubblica sicurezza sarà eccezionale: oltre alle celebrazioni istituzionali e alla parata navale della International Naval Review – che vedrà sfilare nel porto imbarcazioni storiche e scafi da guerra inviati da 32 nazioni alleate nel solco dell'Operation Sail del 1976 – la città è blindata al Madison Square Garden per l'esclusivo matrimonio dell'anno tra la popstar Taylor Swift e il campione della Nfl Travis Kelce. Per garantire un'alternativa neutrale alla monopolizzazione della Casa Bianca, l'organizzazione bipartisan America250 concentrerà le proprie forze fuori dalla capitale. Al National Historical Park di Philadelphia verrà sepolta una capsula del tempo che rimarrà sigillata fino al 2276, con l'obiettivo di tramandare ai posteri un ritratto autentico della nazione. Sulla costa opposta, a Los Angeles, sono attese 50.000 persone al Memorial Coliseum per il grande concerto America's Block Party. Nel frattempo, a Times Square, la celebre sfera di Capodanno si renderà protagonista di un evento inedito: cadrà per otto volte consecutive per scandire lo scoccare della mezzanotte in tutti i diversi fusi orari degli Stati Uniti e dei suoi territori. La lunghissima estate del 250esimo anniversario targato Trump proseguirà invece fino ad agosto, prima con i Patriotic Games dedicati ai migliori atleti liceali del Paese (dal 9 all'11 agosto), e infine con lo spettacolare circuito cittadino del Freedom 250 Grand Prix, la corsa automobilistica fortemente pretesa dal presidente tra i viali e i monumenti storici di Washington il 22 e 23 agosto.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Luglio 2026