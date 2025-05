Usa, Farnesina: “Italiana morta 1 maggio in incidente a Yellowstone, altre 6 vittime”

(Adnkronos) – "Una nostra connazionale è morta il 1 maggio in un incidente a Yellowstone, negli Stati Uniti". Lo ha detto all'Adnkronos la Farnesina. La turista era fra le sette persone decedute in un violento scontro che ha coinvolto un furgone e un pick-up su un'autostrada nell'Idaho orientale, nei pressi del Parco nazionale, hanno riferito le autorità. "Il nostro consolato segue la vicenda ed è in contatto con la famiglia per fornire ogni assistenza", ha aggiunto il ministero degli Esteri. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Maggio 2025