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Usa, crolla edificio di tre piani a New York: almeno 1 morto e due feriti gravi

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(Adnkronos) – Almeno una persona è morta e altre due sono rimaste gravemente ferite in seguito al crollo di un edificio di tre piani a Brooklyn, secondo quanto riferito da un funzionario dei vigili del fuoco. Una persona era ancora intrappolata, ha aggiunto il funzionario. L’edificio è crollato nel quartiere di Flatbush, nella zona centrale di Brooklyn, un’area prevalentemente residenziale. L’incidente è stato segnalato intorno alle 16, secondo quanto riferito dal dipartimento. La causa del crollo – riferisce la Cnn – è da attribuire a un cantiere edile situato accanto all’edificio.  

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Pubblicato il 11 Novembre 2026

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