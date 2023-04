Usa, Corte Suprema sospende temporaneamente limiti a pillola abortiva

(Adnkronos) – La Corte Suprema degli Stati Uniti ha sospeso fino almeno a mercoledì l'ordine di un tribunale che avrebbe limitato una pillola abortiva in tutto il Paese. L'ordine del giudice Samuel Alito dà ai contestatori dell'approvazione del mifepristone da parte della Food and Drug Administration nel 2000 tempo fino a martedì a mezzogiorno per rispondere. Erano stati in precedenza il dipartimento della Giustizia e la casa farmaceutica Danco Laboratories a chiedere l'intervento della Corte Suprema, dopo la sentenza della Corte d'appello del quinto circuito che aveva accolto parzialmente un pronunciamento di una corte di ordine inferiore che limitava la disponibilità del farmaco e che sarebbe entrata in vigore questo fine settimana. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Aprile 2023