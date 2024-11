Usa-Cina, Biden a Xi: “Competizione non sfoci in conflitto, non possiamo permettercelo”

(Adnkronos) – "Siamo l'alleanza più importante – o la relazione più importante del mondo intero – e il modo in cui andiamo d'accordo può avere un impatto sul resto del mondo. Quindi i nostri due Paesi non possono permettere che questa competizione sfoci in un conflitto. È una nostra responsabilità e negli ultimi quattro anni credo che abbiamo dimostrato che è possibile avere questa relazione". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden rivolgendosi al presidente cinese Xi Jinping, nelle dichiarazioni prima dell'incontro bilaterale a Lima. "Sono molto orgoglioso dei progressi che abbiamo fatto insieme", ha detto Biden. Il presidente Usa si è soffermato sulle comunicazioni ai più vari livelli tra i due Paesi, sulla collaborazione sui rischi dell'intelligenza artificiale, sulla cooperazione nella lotta agli stupefacenti. “Abbiamo molto da discutere", ha ammesso Biden che ha ricordato le "molte ore" trascorse da soli insieme al leader cinese, prima da vicepresidente e poi da presidente. "Non siamo sempre stati d'accordo, ma le nostre conversazioni sono sempre state franche e sincere. Non ci siamo mai presi in giro a vicenda. Siamo stati sinceri l'uno con l'altro. E credo che questo sia fondamentale". La Cina “si sforzerà di assicurare una transizione senza intoppi” nelle sue relazioni con gli Stati Uniti, ha dichiarato Xi Jinping nel corso dell'incontro con il presidente Usa. I due Paesi dovrebbero “continuare a esplorare la strada giusta” per andare d'accordo e “raggiungere una coesistenza pacifica a lungo termine”, ha detto Xi, citato dall'agenzia statale China News Agency, aggiungendo che "la Cina è pronta a lavorare con la nuova amministrazione statunitense". Nel corso dell'incontro il presidente cinese ha affermato che le relazioni Cina-Usa negli ultimi quattro anni hanno attraversato alti e bassi. Ma le due parti sono state anche impegnate in un dialogo e una cooperazione fruttuosi e la loro relazione è rimasta stabile nel complesso. E' quanto si legge sul profilo X della portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. La traiettoria delle relazioni tra i due Paesi ha dimostrato la validità delle esperienze degli ultimi 45 anni di relazioni diplomatiche. Quando i due Paesi – ha detto Xi – si trattano come partner e amici, cercano un terreno comune mentre accantonano le differenze e si aiutano a vicenda per avere successo, la loro relazione farebbe notevoli progressi. Ma se si considerano rivali o avversari, perseguono una competizione feroce e cercano di farsi male a vicenda, rovinerebbero la relazione o addirittura la farebbero regredire. “L'obiettivo della Cina di una relazione Cina-Stati Uniti stabile, sana e sostenibile rimane invariato”, ha detto Xi Jinping. “La Cina è pronta a lavorare con la nuova amministrazione statunitense per mantenere la comunicazione, espandere la cooperazione e gestire le differenze, in modo da impegnarsi per una transizione costante delle relazioni Cina-Stati Uniti a beneficio dei due popoli”, ha sottolineato Xi. E' ferma convinzione del presidente cinese che una relazione stabile tra Cina e Stati Uniti, che è la relazione bilaterale più importante del mondo, sia fondamentale non solo per gli interessi dei popoli cinese e americano, ma anche per il futuro e il destino dell'intera umanità. Le due parti, ha proseguito, dovrebbero tenere a mente il benessere dei due popoli e gli interessi comuni della comunità internazionale, fare una scelta saggia, continuare a esplorare la strada giusta per far sì che due grandi Paesi vadano d'accordo l'uno con l'altro e realizzare una coesistenza pacifica a lungo termine su questo pianeta. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Novembre 2024