Usa choc: in Louisiana 11enne confessa di aver ucciso ex sindaco e la figlia

(Adnkronos) – Orrore in Louisiana: un undicenne ha confessato di aver ucciso l'ex sindaco 82enne della città di Minden, Joe Cornelius, e la figlia di 31 anni, Keisha Miles. Lo ha riferito il capo della polizia di Minden, Jared McIver, che ha identificato l'11enne in un parente di Cornelius, senza fornire ulteriori dettagli in considerazione dell'età del responsabile del duplice omicidio. I corpi dell'ex sindaco e della figlia sono stati trovati nell'abitazione di Cornelius, crivellati da diversi colpi d'arma da fuoco. Secondo la polizia, sarebbero state usate due armi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Settembre 2024