Attualità

Usa, camion sfonda transenne Casa Bianca: nessun ferito, autista arrestato

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un camion ha travolto le transenne intorno alla Casa Bianca alle 6.30 circa di mattina di Washington (11.30 italiane). La polizia, citata dal New York Post, ha arrestato l'autista e reso noto che non si registrano feriti nell'incidente. Fox New riferisce inoltre che è stato limitato l'accesso all'area ed è stato messo in sicurezza il luogo dell'incidente.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Infantino: “Trump mi ha ribadito che la nazionale iraniana è benvenuta ai Mondiali”

21 minuti fa

Sinner-Tien ai quarti di Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere il match

35 minuti fa

‘Rigenerare per crescere’, Bayer accelera sulla viticoltura rigenerativa

52 minuti fa

Venezia, perseguita ex professore per bocciatura: braccialetto elettronico a 26enne

54 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio