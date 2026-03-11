Usa, camion sfonda transenne Casa Bianca: nessun ferito, autista arrestato

(Adnkronos) – Un camion ha travolto le transenne intorno alla Casa Bianca alle 6.30 circa di mattina di Washington (11.30 italiane). La polizia, citata dal New York Post, ha arrestato l'autista e reso noto che non si registrano feriti nell'incidente. Fox New riferisce inoltre che è stato limitato l'accesso all'area ed è stato messo in sicurezza il luogo dell'incidente.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Marzo 2026