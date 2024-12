Usa, Camera boccia proposta Trump per evitare shutdown: 40 repubblicani votano no

(Adnkronos) – La Camera dei Rappresentanti di Washington ha respinto a larga maggioranza una nuova proposta di bilancio sostenuta dal presidente eletto Donald Trump volta a evitare lo shutdown del governo federale. Il voto ha fatto registrare 174 'sì' e 235 'no', al di sotto della soglia dei due terzi necessaria per l'approvazione. Quasi 40 repubblicani hanno votato contro la legge e almeno due democratici hanno votato a favore, secondo la CNN. Il disegno di legge è fallito perché i democratici e alcuni repubblicani hanno respinto l'inclusione all'ultimo minuto da parte del presidente della Camera Mike Johnson, repubblicano, di una sospensione di due anni del limite del debito, una richiesta avanzata da Trump. Il testo appena votato mirava a garantire il finanziamento del governo finanziato fino al 14 marzo, stanziando anche circa 100 miliardi di dollari in aiuti per i disastri e altri 10 miliardi di dollari per gli aiuti economici agli agricoltori.

Trump aveva invitato repubblicani e democratici a votare a favore, definendo il testo un 'successo' che avrebbe "portato sollievo a coloro che sono stati gravemente colpiti dai devastanti uragani". Dopo il 'no', il vicepresidente eletto JD. Vance ha incolpato i Democratici di non essere riusciti a evitare lo shutdown del governo, sostenendo che stanno cercando di impedire al Presidente eletto di "avere una leva negoziale" durante il suo primo anno del nuovo mandato. La Casa Bianca ha denunciato attraverso la sua portavoce, Karine Jean-Pierre, che i repubblicani "che rispondono agli ordini dei loro benefattori miliardari a spese degli americani che lavorano duramente" e "si stanno rimangiando la parola data di sostenere un accordo bipartisan". "Stanno presentando un disegno di legge che spiana la strada agli sgravi fiscali per i miliardari, tagliando al contempo i programmi critici su cui contano le famiglie dei lavoratori", ha lamentato. Il presidente Joe Biden, ha aggiunto, "sostiene l'accordo bipartisan per tenere aperto il governo, aiutare le comunità che si stanno riprendendo dai disastri e ridurre i costi, non questo regalo ai miliardari che i repubblicani stanno proponendo all'ultimo minuto". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Dicembre 2024