Usa, bimbo di 6 anni sparò alla maestra: incriminata la madre

(Adnkronos) – E' stata incriminata la madre del bambino di 6 anni che lo scorso gennaio sparò alla sua maestra in Virginia, ferendola in modo grave. La 25enne Deja Taylor è stata accusata di negligenza nei confronti del figlio e di aver conservato in modo irresponsabile l'arma, che lei aveva comprato legalmente e che il bambino ha potuto facilmente trovare ed usare. La donna rischia fino a 6 anni di prigione. Inoltre, verrà convocato un grand jury per continuare l'inchiesta e affrontare le "questioni di sicurezza" sollevate dalla vicenda, in relazione alla possibili responsabilità da parte dei vertici della scuola, che non avrebbero agito quando era emerso, anche prima della sparatoria, che il bambino aveva portato un'arma. "La sicurezza degli studenti di Newport News è della massima importanza, un grand jury speciale indagherà per determinare se devono essere decise altre incriminazioni", ha spiegato il procuratore, Howard Gwynn. Abigail Zwerner, la maestra della Richneck Elementary School ferita dal piccolo, ha fatto causa alla scuola, chiedendo 40 milioni di risarcimento, accusando l'ex preside, l'ex vice preside e l'ex soprintendente scolastico di non essere intervenuti nonostante fossero stati informati in ripetute occasioni del fatto che il bambino aveva un'arma ed aveva rivolto minacce alla maestra. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Aprile 2023